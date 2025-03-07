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«Черноморец» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 23-го тура Первой лиги

«Черноморец» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 23-го тура Первой лиги
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Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
07 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Арсенал Т
Тула

Встреча прошла без забитых мячей. В первом круге «Арсенал» дома выиграл со счётом 1:0.

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко после 23 матчей. «Черноморец» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков.

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