«Черноморец» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 23-го тура Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Итоговый результат — 0:0.

Встреча прошла без забитых мячей. В первом круге «Арсенал» дома выиграл со счётом 1:0.

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко после 23 матчей. «Черноморец» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков.