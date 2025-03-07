«Тысяч 100 рублей. Во время сборов — максимум 50». Игрок ЦСКА Кисляк — о тратах в месяц

Футболист ПФК ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о ежемесячных тратах. По словам игрока столичного клуба, ему хватает 100 тыс. рублей в месяц.

—Сколько примерно тратишь в месяц?

— Тысяч 100 рублей. Отправляю деньги сестре в Оскол — у неё сын растёт, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие. Покупаю что-то, когда нужно. А когда сборы, трачу вообще максимум 50 тыс., — приводит слова Кисляка Sport24.

Кисляк — воспитанник «Чертаново», в системе ЦСКА он находится с 2020 года. В этом сезоне молодой универсальный полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 1,2 млн.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей.