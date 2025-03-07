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Вячеслав Малафеев: верю, что чемпионский титул возьмёт «Зенит»

Вячеслав Малафеев: верю, что чемпионский титул возьмёт «Зенит»
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Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев уверен, что чемпионом России по итогам нынешнего сезона станут сине-бело-голубые.

«Сейчас предсказать исход гонки невозможно — слишком плотная группа лидеров. Но рискну дать свой прогноз. Я верю, что чемпионский титул снова возьмёт «Зенит». Пусть это, конечно, и субъективно, но аргументы объективные: опыт побед в таких ситуациях, глубокий состав и особая мотивация к 100-летию», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

После 19 туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.

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