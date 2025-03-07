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Микель Артета назвал лучший момент за 200 матчей во главе «Арсенала»

Микель Артета назвал лучший момент за 200 матчей во главе «Арсенала»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал лучший момент за 200 матчей во главе английского клуба.

«Всё пролетело очень быстро. Наверное, номер один — сидеть здесь в первый день. Есть много других, но одна ночь была лучших других, потому что мы сделали это. Выиграли трофей, конечно, Кубок Англии», — приводит слова Артеты BBC.

42-летний испанец возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок Англии и дважды становились обладателями Суперкубка Англии. Ранее Артета работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Во время карьеры футболиста Микель также выступал за «Арсенал».

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