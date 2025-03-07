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«Для всех в клубе это сложный момент». Аморим высказался о протестах болельщиков «Юнайтед»

«Для всех в клубе это сложный момент». Аморим высказался о протестах болельщиков «Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о запланированных протестах болельщиками «красных дьволов»

«Я думаю, что для всех в нашем клубе это сложный момент. Это всё происходит одновременно, но единственное, что я могу сделать и наши игроки могут сделать, — это хорошо выступать и побеждать. Люди имеют право протестовать, и это здорово. Это часть нашего клуба, и каждый имеет право голоса, но моя задача — улучшить команду и дать им что-то в данный момент, потому что они заслуживают этого и они великолепны», — приводит слова Аморима ВВС.

Ранее стало известно, что группа фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 призвала своих болельщиков выйти на акцию протеста перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» и надеть чёрное, чтобы символизировать медленную смерть клуба.

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