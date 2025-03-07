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Экс-игрок «Анжи» Это'О выиграл дело по исключению его из списка кандидатов в исполком CAF

Экс-игрок «Анжи» Это'О выиграл дело по исключению его из списка кандидатов в исполком CAF
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Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что удовлетворил апелляцию президента Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О к Африканской конфедерации футбола (CAF) на его исключение из списка кандидатов на выборах в исполком организации. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Таким образом, функционер будет включён в список кандидатов на выборах в исполнительный комитет CAF, которые пройдут 12 марта на внеочередной генеральной ассамблее организации. Ранее CAF признал Это'О ненадлежащим кандидатом, после чего бывший игрок принял решение подать апелляцию.

Самуэль Это'О занимает пост президента Федерации футбола Камеруна с 2021 года. В сентябре 2024 года ФИФА на шесть месяцев запретила Это'О посещать матчи мужских и женских сборных Камеруна в связи с агрессивным поведением и нарушением принципов честной игры со стороны экс-футболиста.

За свою профессиональную игровую карьеру Это'О выступал за «Леганес», мадридский «Реал», «Эспаньол», «Мальорку», каталонскую «Барселону», миланский «Интер», махачкалинский «Анжи», лондонский «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и другие команды. На счету нападающего 118 матчей за национальную команду Камеруна и 56 голов.

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