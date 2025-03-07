Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров получил тренерскую лицензию УЕФА категории PRO UEFA. Бывший защитник красно-белых опубликовал фотографии диплома в своём аккаунте в социальной сети.

«Два интересных и насыщенных года обучения позади. Получил международную тренерскую лицензию PRO UEFA, буду применять полученные знания и готов к большим вызовам! Благодарю весь преподавательский состав Академии РФС», — написал Комбаров.

Фото: Из личного архива Дмитрия Комбарова

Фото: Из личного архива Дмитрия Комбарова

38-летний специалист занял должность главного тренера «Спартака-2» в январе 2024 года.

Комбаров выступал в составе красно-белых с 2010 по 2019 год. За этот период он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметится 27 голами и 43 результативными передачами.

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