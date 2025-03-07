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Звезда ЦСКА Миралем Пьянич: в России какая-то невероятная чистота городов

Звезда ЦСКА Миралем Пьянич: в России какая-то невероятная чистота городов
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Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что его удивило по ходу жизни в России.

— Есть что-то, что удивило тебя в России?
— Чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников. Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», каталонскую «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

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