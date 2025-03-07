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Состав «Челси» в 2024 году стал самым дорогим в истории

Состав «Челси» в 2024 году стал самым дорогим в истории
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Состав «Челси» в 2024 году стал самым дорогим в истории футбола. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общая стоимость игроков «Челси» составила € 1,656 млн. Предыдущий рекорд в сумму € 1,332 млрд принадлежал мадридскому «Реалу» в 2020 году. Также в тройку самых дорогих команд в 2024 году вошли «Манчестер Сити» (€ 1,294 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€ 1,098 млн).

После 27 сыгранных матчей «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Энцо Марески сыграют с «Лестером». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 67 очков.

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