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Sport.es: Агент Неймара предложил игрока «Барселоне» и «Баварии», он не рассматривает АПЛ

Sport.es: Агент Неймара предложил игрока «Барселоне» и «Баварии», он не рассматривает АПЛ
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Агент Пини Захави, представляющий интересы 33-летнего нападающего «Сантоса» Неймара, предложил услуги бразильского футболиста «Барселоне» и «Баварии». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Неймар хочет перейти в клуб, который способен победить во всех турнирах. Его потенциальная команда должна показывать атакующий футбол и помочь ему вернуться на прежний уровень. При этом бразильский нападающий не рассматривает вариант с переходом в английскую Премьер-лигу.

Подчёркивается, что Неймар ставит в приоритет переход в «Барселону», однако ни каталонский клуб, ни «Бавария» не проявляют сильной заинтересованности в 33-летнем игроке. При этом Пини Захави находится в хороших отношениях с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

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