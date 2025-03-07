Результаты матчей Первой лиги 7 марта

Сегодня, 7 марта, состоялся один матч 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча Первой лиги 7 марта:

«Черноморец» — «Арсенал» — 0:0.

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко после 23 матчей. «Черноморец» находится на третьей строчке, заработав 40 очков.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков. На второй строчке находится московское «Торпедо». Подопечные Олега Кононова имеют в своём активе 43 очка.