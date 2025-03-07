Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 7 марта

Результаты матчей Первой лиги 7 марта
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоялся один матч 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча Первой лиги 7 марта:

«Черноморец» — «Арсенал» — 0:0.

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко после 23 матчей. «Черноморец» находится на третьей строчке, заработав 40 очков.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков. На второй строчке находится московское «Торпедо». Подопечные Олега Кононова имеют в своём активе 43 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Черноморец» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 23-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android