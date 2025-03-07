«Он заряжен». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о мотивации Кокшарова на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также рассказал о мотивации нападающего Александра Кокшарова, права на которого принадлежат «быкам».

— Какой настрой Кокшарова?

— Он заряжен на каждый матч. Не только на сегодняшний. Но мотивация у него сегодня, конечно, больше.

— Насколько готов Весино?

— Он готов к игре. Посмотрим, как будет складываться матч и выйдет ли он на поле.

— Какой игры сегодня ждёте?

— Подстраиваться не будем. Как будем складываться матч, сказать сложно, — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».

Команды будут играть сегодня, 7 марта, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:00 мск.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).