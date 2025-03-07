«Он заряжен». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о мотивации Кокшарова на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также рассказал о мотивации нападающего Александра Кокшарова, права на которого принадлежат «быкам».
— Какой настрой Кокшарова?
— Он заряжен на каждый матч. Не только на сегодняшний. Но мотивация у него сегодня, конечно, больше.
— Насколько готов Весино?
— Он готов к игре. Посмотрим, как будет складываться матч и выйдет ли он на поле.
— Какой игры сегодня ждёте?
— Подстраиваться не будем. Как будем складываться матч, сказать сложно, — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».
Команды будут играть сегодня, 7 марта, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:00 мск.
«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).