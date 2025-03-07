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«Ливерпуль» готов заплатить € 80 млн за Йылдыза, в нём видят замену Салаху — TuttoJuve

«Ливерпуль» готов заплатить € 80 млн за Йылдыза, в нём видят замену Салаху — TuttoJuve
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«Ливерпуль» готов предложить «Ювентусу» € 80 млн за трансфер 19-летнего крайнего нападающего Кенана Йылдыза в летнее трансферное окно. Об этом сообщает TuttoJuve со ссылкой на английские источники.

По имеющейся информации, мерсисайдцы видят в турецком футболисте замену для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха, чей контракт с «красными» заканчивается грядущим летом. Подчёркивается, что туринский клуб хочет выручить € 100 млн за Йылдыза.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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