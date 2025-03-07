Лукаку: мой идеальный вес — 102 кг. В Англии меня считали ленивым, в Италии — трудягой

Центральный нападающий итальянского «Наполи» и национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что его идеальный вес превышает 100 килограммов.

«В «Интере» я весил 101 килограмм, здесь, в «Наполи», 99. Но мой идеальный вес – 102. Я никогда не ем по утрам, соблюдаю строгую диету. В Англии меня воспринимали неправильно. Там меня считали ленивым. И я никогда не реагировал на нападки, на критику.

Я говорю очень мало, я просто позволяю вещам происходить. Я тот, кто делает свою работу, а затем идёт домой к своим детям. В Италии мнение обо мне совершенно другое. Здесь меня считают трудягой», — приводит слова Лукаку Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 25 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Лукаку выступал за «Андерлехт», лондонский «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер», «Рому» и другие команды.