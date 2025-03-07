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«Нам нужно выжить». Тренер «МЮ» Аморим — о предстоящем матче с «Арсеналом»

«Нам нужно выжить». Тренер «МЮ» Аморим — о предстоящем матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не обладает таким же временем на решение проблем в клубе, как наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета, и высказался о предстоящем матче 28-го тура английской Премьер-лиги между двумя клубами.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня не будет того времени, которое было у Микеля Артеты. Я чувствую, что в данном плане это другой клуб. То, как Артета справлялся с этим [решением проблем внутри клуба], вдохновляет всех. У меня не будет того времени, которое было у него.

Нам нужно выжить в воскресенье, команда очень устала за последние 20 минут [матча с «Реалом Сосьедад»]. Все могут выйти в старте, если они тренировались сегодня», — приводит слова Аморима ВВС.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 9 марта. Начало запланировано на 19:30 мск.

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