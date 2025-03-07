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Алдонин: учитывая продажу Зделара, приобретение Вильягры — логичное решение для ЦСКА

Алдонин: учитывая продажу Зделара, приобретение Вильягры — логичное решение для ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о подписании красно-синими контракта с 24-летним хавбеком Родриго Вильягрой.

«Сказать здорово или нет, что ЦСКА свободным агентом подписал Вильягру, можно будет только после игр. Учитывая продажу Зделара, укрепить опорную зону — это логичное решение для ЦСКА. Понятно, что есть Кисляк, который прогрессирует. В перспективе может стать вообще одним из ведущих футболистов.

Если Вильягра окажется игроком, который будет обладать хорошими качествами и добавит вариативности, то почему нет? Учитывая, что на позиции остались только Бистрович, Кисляк и Пьянич. Ещё есть Мухин, да. Но мне кажется, что он больше заточен на игру выше — в атаку. Учитывая тактическую историю с ромбом, открываются возможности. Но нужен человек, который хорошо отбирает мячи. Я не очень знаком с Вильягрой. Но аргентинцы по своему духу и характеру всегда отличались. Они являются бойцами, которые хорошо ведут единоборства и никогда не уступают в борьбе. Надеюсь, что Вильягра игрок такого плана», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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