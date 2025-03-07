Рахимич — о ретроматче ЦСКА: соберёмся, вспомним прошлые времена и устроим праздник

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о гала-матче в честь 20-летия победы клуба в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».

«Конечно, я приеду! Надеюсь, все будем живы и здоровы, приедем и будем вместе. Очень важно проводить такие мероприятия и вспоминать, каким был и что делал ЦСКА раньше. Думаю, приедет и Вагнер Лав. Не вижу предпосылок, что его с нами не будет. Соберёмся вместе, вспомним прошлые времена и устроим праздник болельщикам», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.