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Гвардиола: если «Ман Сити» не квалифицируется в Лигу чемпионов, это не будет концом света

Гвардиола: если «Ман Сити» не квалифицируется в Лигу чемпионов, это не будет концом света
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о теоретическом непопадании «горожан» в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. После 27 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 47 очков и занимают четвёртое место.

«Это не будет концом света. Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, но если этого не произойдёт, то только потому, что наша команда оказалась недостаточна хороша, а другие клубы заслужили.

«Манчестер Сити» находится в положении [в турнирной таблице], которое нельзя назвать идеальным, но оно и неплохое. Всё в наших руках, и мы будем бороться», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирная таблица АПЛ
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