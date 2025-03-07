Рубен Аморим рассказал о сроках восстановления травмированных игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о предполагаемых сроках восстановления травмированных футболистов команды.

«Я думаю, это только Амад (тот, кто выбыл до конца сезона — Прим. «Чемпионата»). Хотя даже Амада мы можем увидеть в конце последнего месяца сезона. Я надеюсь, что Амад появится раньше, но посмотрим.

Кобби [Майну] может вернуться до конца сезона. Нам нужно быть осторожными с Гарри Магуайром, Мануэль [Угарте] вернётся, и я думаю, что Мейсон [Маунт] и Люк Шоу тоже могут вернуться», — приводит слова Аморима ВВС.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей.