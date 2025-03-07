Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим рассказал о сроках восстановления травмированных игроков «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим рассказал о сроках восстановления травмированных игроков «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о предполагаемых сроках восстановления травмированных футболистов команды.

«Я думаю, это только Амад (тот, кто выбыл до конца сезона — Прим. «Чемпионата»). Хотя даже Амада мы можем увидеть в конце последнего месяца сезона. Я надеюсь, что Амад появится раньше, но посмотрим.

Кобби [Майну] может вернуться до конца сезона. Нам нужно быть осторожными с Гарри Магуайром, Мануэль [Угарте] вернётся, и я думаю, что Мейсон [Маунт] и Люк Шоу тоже могут вернуться», — приводит слова Аморима ВВС.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей.

Материалы по теме
«Нам нужно выжить». Тренер «МЮ» Аморим — о предстоящем матче с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android