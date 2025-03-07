Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать новичка Родриго Вильягру

РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать новичка Родриго Вильягру
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 7 марта, состоялось заседание комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков, на котором было удовлетворено заявление московского ЦСКА о регистрации полузащитника Родриго Вильягры вне регистрационного периода.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г. р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — написано на официальном сайте РФС.

В четверг, 6 марта, красно-синие объявили о подписании контракта с 24-летним полузащитником, рассчитанного до конца декабря 2028 года с опцией продления на год.

Родриго Вильягра Подробнее
Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Родриго Вильягрой

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android