РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать новичка Родриго Вильягру

В пятницу, 7 марта, состоялось заседание комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков, на котором было удовлетворено заявление московского ЦСКА о регистрации полузащитника Родриго Вильягры вне регистрационного периода.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г. р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — написано на официальном сайте РФС.

В четверг, 6 марта, красно-синие объявили о подписании контракта с 24-летним полузащитником, рассчитанного до конца декабря 2028 года с опцией продления на год.

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