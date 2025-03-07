«Пари НН» — «Краснодар»: Батчи укрепил преимущество гостей на 36-й минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «быков».

Ранее, на девятой минуте, счёт в игре открыл полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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