Комментатор Okko Дурново: Вильягра станет усилением для РПЛ, хорошее приобретение ЦСКА

Комментатор Okko и эксперт по аргентинскому футболу Алексей Дурново высказался о трансфере полузащитника Родриго Вильягры в московский ЦСКА.

«Я не понимаю схему перехода Вильягры в ЦСКА. Могу сказать, что он действительно приходил свободным агентом, потому что «Ривер» планировал его отпустить. Дело в том, что у команды довольно сильная конкуренция на позицию опорника.

В прошлом сезоне было четыре опорника, включая хорошо знакомого нам по выступлениям за «Зенит» Краневиттера. Так получилось, что Николас Фонсека, сын Даниэля Фонсеки, и Вильягра остались третьим и четвёртым лишними в этом наборе опорных полузащитников.

Вильягра оказался свободным агентом, и тут на него вышел ЦСКА. Фонсека уехал в Мексику, где его успели похитить и отпустить, а Вильягра оказался в России. Это хороший молодой опорник, который станет несомненным усилением для РПЛ. У него отличная школа — есть и удар.

Вильягра может в дриблинг, неплохо пасует. По перехватам и отборам у него всё также неплохо. Это достойное приобретение для РПЛ и армейского клуба», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.