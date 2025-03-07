Евгений Алдонин: Кисляку нельзя попадать в зону комфорта, у него хорошее будущее

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о хавбеке армейского клуба Матвее Кисляке.

«Как Вильягра может посадить Кисляка? Если Кисляк даст повод, то может быть. Если он будет давать качество, которое поспособствует результату команды, ни один тренер не усадит его. Здесь вопрос прогресса и его совершенствования.

Ни в коем случае нельзя останавливаться и попадать в зону комфорта. Нужно постоянно работать и прогрессировать. У Кисляка правильная ментальность: я слушал его интервью, и он грамотно обо всём рассуждает. У него хорошее будущее, если ничего не изменится. И самое главное — чтобы не подводило здоровье», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.