«Он так популярен!» Гвардиола — о видео с Грилишем, выходящим нетрезвым из бара

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался дать развёрнутый комментарий по ситуации с нападающим «горожан» Джеком Грилишем, которого ранее сняли выходящим из бара. При этом в руке английского футболиста находилась бутылка, а он сам шёл шатающейся походкой.

«Он такой знаменитый! Люди следят за ним, да. Нечего комментировать», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что 29-летний футболист близок к уходу из «Манчестер Сити» грядущим летом.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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