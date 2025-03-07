Рахимич: при мне в ЦСКА были россияне, которые умели делать с мячом всё

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о нынешнем составе армейского клуба.

«Сложно сказать, прав ли здесь Пьянич. Когда играли мы, в ЦСКА были креативные российские футболисты. Они умели делать с мячом всё. Сейчас я смотрю игры — уровень упал, да, но это зависит от уровня мастерства футболиста.

Пьянич играл с лучшими в мире — это одно дело, другое — играть в России», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», каталонскую «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».