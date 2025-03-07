Денис Казанский — о матче «МЮ» в ЛЕ: унылая игра, которая закончилась логичным результатом

Комментатор Okko Денис Казанский поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» может переименовываться в «Кризис Юнайтед». Проблемы везде: с травмами, с игрой, в головах футболистов, в негибкости главного тренера… Главное слово для болельщиков сейчас — апатия.

И в такой ситуации команда играет с «Сосьедадом». Клубом, от которого до сих пор остаётся впечатление команды, которая представляет из себя настоящую фабрику футбола. Которая много придумала в этой игре и для этой игры. Но у которой тоже много в прошлом. Вывеска была громкой, матч получился совсем другим.

Разочарование в первом тайме — большая боль. Одни не могли, вторые — не хотели. «МЮ» приехал с идеей не проиграть, а решить всё дома. Хотя там бывает столько проблем, что, кажется, в гостях даже проще. «Сосьедад» же просто не может. В итоге всё это превратилось в унылую игру, которая закончилась логичным результатом. В этой грусти, наверное, так и должно было всё утонуть», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: