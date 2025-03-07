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Денис Казанский — о матче «МЮ» в ЛЕ: унылая игра, которая закончилась логичным результатом

Денис Казанский — о матче «МЮ» в ЛЕ: унылая игра, которая закончилась логичным результатом
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Комментатор Okko Денис Казанский поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад» (1:1).

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Зиркзее – 57'     1:1 Оярсабаль – 70'    

«Манчестер Юнайтед» может переименовываться в «Кризис Юнайтед». Проблемы везде: с травмами, с игрой, в головах футболистов, в негибкости главного тренера… Главное слово для болельщиков сейчас — апатия.

И в такой ситуации команда играет с «Сосьедадом». Клубом, от которого до сих пор остаётся впечатление команды, которая представляет из себя настоящую фабрику футбола. Которая много придумала в этой игре и для этой игры. Но у которой тоже много в прошлом. Вывеска была громкой, матч получился совсем другим.

Разочарование в первом тайме — большая боль. Одни не могли, вторые — не хотели. «МЮ» приехал с идеей не проиграть, а решить всё дома. Хотя там бывает столько проблем, что, кажется, в гостях даже проще. «Сосьедад» же просто не может. В итоге всё это превратилось в унылую игру, которая закончилась логичным результатом. В этой грусти, наверное, так и должно было всё утонуть», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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