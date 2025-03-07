«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

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Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Фассон, Монтес, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Зорин, Талал, Мелкадзе, Самородов.

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 16 очков.