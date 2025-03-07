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Карасёв не сможет отсудить матч РПЛ между «Крыльями» и «Акроном», его заменит Кукуляк

Карасёв не сможет отсудить матч РПЛ между «Крыльями» и «Акроном», его заменит Кукуляк
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Судья Евгений Кукуляк рассудит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Акроном» вместо Сергея Карасёва, который пропустит игру из-за болезни. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сергей Карасёв не сможет работать в 20-м туре РПЛ из-за высокой температуры. По этой причине Евгений Кукуляк рассудит матч «Крылья Советов» — «Акрон», — сказал руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич.

Матч между «Крыльями Советов» и «Акроном» состоится 9 марта. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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