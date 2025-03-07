«Было видно желание показать себя». Писарев отреагировал на падения Соболева в штрафной

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Спартака» и «Зенита» в своих матчах 19-го Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос о выступлении нападающего санкт-петербуржцев Александра Соболева. Красно-белые обыграли «Оренбург» (2:0), а сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

— Если честно, то ни «Спартак», ни «Зенит» не убедили игрой. У «Спартака» с другими соперниками не получится добывать победы в таком же темпе, какой был против «Оренбурга». Что касается «Зенита», то в первом тайме с ЦСКА они хоть и создали несколько моментов, но я ожидал, что дома будут доминировать, а получилось наоборот. Так что пока одного фаворита в борьбе за чемпионство выделить не могу.

— После матча «Зенит» — ЦСКА больше говорили не о самой игре, а об Александре Соболеве, который запомнился двумя «нырками» в штрафной за 15 минут на поле.

— Соболев вышел на совсем небольшое количество времени. Что-то пытался сделать, обострял. «Нырки»? Он падал, потому что чувствовал, что есть касание. А трактовки ведь сейчас какие: один судья скажет, что достаточное касание, а другой — нет. У Соболева было видно желание показать себя. Пока не будем торопиться с выводами, — приводит слова Писарева Sport24.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.

После 19 сыгранных туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.