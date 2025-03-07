Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было видно желание показать себя». Писарев отреагировал на падения Соболева в штрафной

«Было видно желание показать себя». Писарев отреагировал на падения Соболева в штрафной
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Спартака» и «Зенита» в своих матчах 19-го Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос о выступлении нападающего санкт-петербуржцев Александра Соболева. Красно-белые обыграли «Оренбург» (2:0), а сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

— Если честно, то ни «Спартак», ни «Зенит» не убедили игрой. У «Спартака» с другими соперниками не получится добывать победы в таком же темпе, какой был против «Оренбурга». Что касается «Зенита», то в первом тайме с ЦСКА они хоть и создали несколько моментов, но я ожидал, что дома будут доминировать, а получилось наоборот. Так что пока одного фаворита в борьбе за чемпионство выделить не могу.

— После матча «Зенит» — ЦСКА больше говорили не о самой игре, а об Александре Соболеве, который запомнился двумя «нырками» в штрафной за 15 минут на поле.
— Соболев вышел на совсем небольшое количество времени. Что-то пытался сделать, обострял. «Нырки»? Он падал, потому что чувствовал, что есть касание. А трактовки ведь сейчас какие: один судья скажет, что достаточное касание, а другой — нет. У Соболева было видно желание показать себя. Пока не будем торопиться с выводами, — приводит слова Писарева Sport24.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.

После 19 сыгранных туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Материалы по теме
Рассказов — об уходе Соболева в «Зенит»: Сашу понимаю — сам бегал вокруг поля в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android