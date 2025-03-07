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Анчелотти: никогда не приму решение покинуть «Реал», это сделает президент

Анчелотти: никогда не приму решение покинуть «Реал», это сделает президент
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём потенциальном уходе из испанского гранда.

«Я никогда не приму решение уйти отсюда, это сделает президент. Я не принимаю подобные решения. Рано или поздно это произойдёт», — сказал Анчелотти на подкасте итальянского актёра Джакомо Поретти.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» рассматривает Хаби Алонсо, возглавляющего леверкузенский «Байер», в качестве потенциального сменщика Анчелотти.

После 26 туров испанской Примеры «сливочные» набрали 54 очка и занимают третье место.

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