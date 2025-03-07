«Локомотив» сообщил, что Артём Карпукас не сыграет с «Ахматом» по состоянию здоровья

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сообщил, что полузащитник Артём Карпукас не сможет принять участие в матче 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» по состоянию здоровья. Игра железнодорожников с грозненским клубом состоится сегодня, 7 марта.

«Полузащитник пропустит сегодняшний матч по медицинским показателям. Пока он тренируется индивидуально, в ближайшее время ждём его в общей группе», — приводит слова Калюжного пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск.

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