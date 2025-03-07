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Евгений Алдонин: нельзя говорить, что Файзуллаев не пригодится ЦСКА

Евгений Алдонин: нельзя говорить, что Файзуллаев не пригодится ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре полузащитника Аббосбека Файзуллаева по новой схеме.

— Многие говорят, что Николич не видит Файзуллаева в ромбе. Это проблема?
— Я не думаю, что это проблема Файзуллаева или Николича. Ромб — это схема, которая может меняться. По ходу матчей ЦСКА может видоизменяться. Нельзя говорить о том, что Файзуллаев не пригодится ЦСКА. Опять же, это стимул для роста и прогресса. Аббос — амбициозный игрок, который уже заявил о себе. Но у тренера свой взгляд. Нужно постоянно доказывать своё право на участие в матчах.

Если ты на самом деле лидер команды, то проявляй себя и заставляй обращать на себя внимание тренера! Николич это оценит. Его работа оценивается по результату. На мой взгляд, это связанные вещи. Чем больше качества дадут футболисты, тем выше результат. По ромбу пока трудно давать оценку по одной игре. Это не панацея. Мы видели, что Николич играл и в тройку, и в четвёрку. Для него и эти схемы рабочие, — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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