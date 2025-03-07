Анчелотти назвал соперника «Реала», который казался ему непобедимым
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о самых сильных соперниках, которым противостояли «сливочные».
– После какого-нибудь поражения вы думали, что соперник сильнее вас и является непобедимым?
– Да, много раз. Например, когда мы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:4, они были сильнее нас. Наша команда могла выступить лучше, тщательнее подготовиться, футболисты могли лучше проявить себя. Но тогда, они были лучше нас, признаю это, — сказал Анчелотти на подкасте итальянского актёра Джакомо Поретти.
«Сливочные» уступили «горожанам» со счётом 0:4 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Б. Силва – 23' 2:0 Б. Силва – 37' 3:0 Аканджи – 76' 4:0 Альварес – 90+1'
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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