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Экс-голкипер «Зенита» Малафеев оценил старт «Спартака» после зимнего перерыва

Экс-голкипер «Зенита» Малафеев оценил старт «Спартака» после зимнего перерыва
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Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о выступлениях московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге, а также оценил зимние трансферы красно-белых.

«Спартак» в целом в этом сезоне выглядит симпатично. К тому же они зимой серьёзно усилились – пригласили группу новых игроков. Уже первый матч показал отдачу от этих трансферов. Видно, что «Спартак» на ходу: играют агрессивно, с высоким прессингом, много фланговых атак. Также бросается в глаза эмоциональный подъем команды – видно, что ребята заряжены на борьбу за чемпионство. Трансферы явно пошли на пользу: добавили скорости на флангах и вариативности впереди. Так что старт «Спартака» после зимы можно оценить на пятёрку», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».

После 19 сыгранных туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.

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