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«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба довёл счёт до разгромного

«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба довёл счёт до разгромного
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В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

На 75-й минуте нападающий гостей Джон Кордоба довёл счёт до разгромного.

Ранее, на девятой минуте, счёт в игре открыл полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 36-й минуте нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «быков».

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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