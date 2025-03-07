Арбитр Игорь Федотов отреагировал на отмену гола «Пари НН» в ворота «Краснодара»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отмене гола «Пари Нижний Новгород» в матче с «Краснодаром» в 20-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:0 в пользу «быков». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Футболист «Краснодара» в эпизоде с отменённым голом хозяев играл в мяч. Главное же — Кокшаров не сыграл в мяч, а попал в ногу сопернику. Видно, что Москалёв хотел свистнуть, но что он хотел свистнуть — вопрос. Этого мы уже не узнаем.

По направлению корпуса судьи было ощущение, как будто он хотел свистнуть фол в пользу «Краснодара». Думаю, он был не уверен и решил продолжить игру до VAR. VAR вмешался правильно. Это сложный момент, я бы не говорил, что Москалёв ошибся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.