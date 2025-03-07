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Арбитр Игорь Федотов отреагировал на отмену гола «Пари НН» в ворота «Краснодара»

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на отмену гола «Пари НН» в ворота «Краснодара»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отмене гола «Пари Нижний Новгород» в матче с «Краснодаром» в 20-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:0 в пользу «быков». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

«Футболист «Краснодара» в эпизоде с отменённым голом хозяев играл в мяч. Главное же — Кокшаров не сыграл в мяч, а попал в ногу сопернику. Видно, что Москалёв хотел свистнуть, но что он хотел свистнуть — вопрос. Этого мы уже не узнаем.

По направлению корпуса судьи было ощущение, как будто он хотел свистнуть фол в пользу «Краснодара». Думаю, он был не уверен и решил продолжить игру до VAR. VAR вмешался правильно. Это сложный момент, я бы не говорил, что Москалёв ошибся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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