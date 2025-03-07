«Краснодар» в гостях разгромил «Пари НН» и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте счёт в игре открыл полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 36-й минуте нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «быков». На 75-й минуте нападающий гостей Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 90+4-й минуте полузащитник хозяев Николай Калинский не забил с пенальти.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 20 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 43 очка. У «Зенита» и «Спартака» 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе.

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