Мостовой: встреча со Слуцким? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек

Бывший полузащитник «Спартака» и «Реала Сосьедад» Александр Мостовой ответил на вопрос, что бы он сделал при встрече с бывшим тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. На текущий момент Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Слуцкий был назначен на должность главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. По итогам минувшего сезона китайской Суперлиги подопечные российского специалиста набрали 77 очков и заняли второе место, уступив «Шанхай Порт», заработавшему 78 очков.

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