Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: встреча со Слуцким? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек

Мостовой: встреча со Слуцким? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Реала Сосьедад» Александр Мостовой ответил на вопрос, что бы он сделал при встрече с бывшим тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. На текущий момент Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Слуцкий был назначен на должность главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. По итогам минувшего сезона китайской Суперлиги подопечные российского специалиста набрали 77 очков и заняли второе место, уступив «Шанхай Порт», заработавшему 78 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Мостовой: я теперь звезда! Стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android