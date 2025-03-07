Во Франции допустили выход Матвея Сафонова в ответном матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ

Французская газета L'Équipe считает, что российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов имеет шансы выйти в стартовом составе парижан в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Ливерпулем». Напомним, в первой игре с «красными» основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропустил гол в результате единственного за 90 минут удара в створ его ворот.

«Одним из решений по итогам первого матча может стать замена основного вратаря. Пропустив гол в концовке встречи с «Ливерпулем», Доннарумма попал под огонь критики, снова продемонстрировав свою — ставшую уже хронической — неспособность выручать команду в топовых играх.

Если учесть хороший уровень, который демонстрировал итальянский голкипер в последний месяц, отправить его на лавку может быть незаслуженным наказанием, однако такой ход вытекал бы из тренерской логики Луиса Энрике, выступающего за постоянную конкуренцию на всех позициях, в том числе и на вратарской.

Впрочем, остаётся под вопросом, сможет ли Сафонов, проведший в общей сложности 11 матчей в этом сезоне, сыграть лучше», — пишет издание.

Ответная встреча состоится во вторник, 11 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.