«Две разные вещи». Игрок ЦСКА Кисляк сравнил свои отношения с Николичем и Федотовым

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о разнице в отношении к молодым футболистам нынешнего главного тренера команды Марко Николича и экс-наставника армейцев Владимира Федотова.

«Сейчас чувствую большой контраст. Отношения с Федотовым и Николичем — две разные вещи. Это не только меня касается, а всех футболистов. Сейчас, даже если не играешь, с тобой разговаривают, поддерживают. Говорят, над чем нужно работать, помогают. А Марко общается вообще после каждого матча.

Мы неудачно стартовали в Кубке. Но Николич подошёл и подбодрил меня: «Вижу в тебе потенциал». Мне казалось, те игры я просто провалил. Но чувствовал себя окрылённым, когда слышал такое от тренера. И всё равно, что в следующем матче не вышел. Ощущал веру — а это очень влияет, особенно на молодых. Иначе ты скован, зажат. Причём вера формируется каждый день. Такие мелкие детали решают, и такого общения при Федотове точно не было», — приводит слова Кисляка Sport24.

Кисляк — воспитанник «Чертаново», в системе ЦСКА он находится с 2020 года. В этом сезоне молодой универсальный полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 1,2 млн.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей.