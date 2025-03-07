Валерий Газзаев рассказал, мог ли кто-то из нынешнего ЦСКА попасть в состав 2005 года

Экс главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, мог ли кто-то из нынешнего состава армейского клуба, помимо голкипера Игоря Акинфеева, попасть в состав красно-синих, выигравший Кубок УЕФА сезона-2004/2005.

«Давайте возьмём тот состав: Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич, Женя Алдонин — это всё игроки национальной команды. Дальше: Красич, Олич, Вагнер, Карвальо. Вот я назвал вам весь состав.

Все эти игроки очень высокого уровня, добившиеся больших успехов. Из нынешнего ЦСКА можно назвать Акинфеева, но вы сами уже его упомянули. А дальше я не могу сказать», — приводит слова Газзаева Metaratings.

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с подмосковными «Химками». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.