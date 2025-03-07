Фабрегас заявил, что ему легче тренировать футболистов, с которыми он пересекался на поле

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о работе с футболистами, с которыми он вместе выступал во время своей профессиональной карьеры.

— Ваша тренерская карьера началась чуть больше года назад молодёжной команде «Комо». Вы могли себе представить, что так быстро окажетесь в Серии А?

— Нет, честно говоря, не так быстро. Всего через четыре месяца с примаверой появилась возможность, и вы должны быть к ней готовы. Я уже руководил многими игроками, так что это помогло. Пока это был отличный опыт.

— Многие из игроков, которых вы сейчас тренируете, когда-то были вашими товарищами по команде — например, Серхи Роберто и Пепе Рейна. Легче или сложнее управлять людьми, с которыми вы играли вместе?

— Легче, определённо. Я стараюсь привлекать людей, которым доверяю: хороших игроков, профессионалов и людей. Это доверие всё упрощает, — приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба на официальном сайте.