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В «Пари Нижний Новгород» прокомментировали эпизод с отменённым голом Босельи «Краснодару»

В «Пари Нижний Новгород» прокомментировали эпизод с отменённым голом Босельи «Краснодару»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эпизод с отменённым голом форварда клуба Хуана Босельи в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

«Мы ещё просмотрим эпизод отменённого гола с тренерским штабом. На поле нет таких повторов, чтобы можно было всё детально разглядеть. Будем принимать решения после того, как тренерский штаб оценит эпизод в разборе. Есть разные оценки происходящего на поле, но сначала нужно всё проанализировать», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 20 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 43 очка. У «Зенита» и «Спартака» 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе.

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