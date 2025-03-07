В «Пари Нижний Новгород» прокомментировали эпизод с отменённым голом Босельи «Краснодару»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эпизод с отменённым голом форварда клуба Хуана Босельи в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).
«Мы ещё просмотрим эпизод отменённого гола с тренерским штабом. На поле нет таких повторов, чтобы можно было всё детально разглядеть. Будем принимать решения после того, как тренерский штаб оценит эпизод в разборе. Есть разные оценки происходящего на поле, но сначала нужно всё проанализировать», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 20 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 43 очка. У «Зенита» и «Спартака» 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе.
- 7 марта 2025
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