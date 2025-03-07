Кордоба прервал пятиматчевую серию без голов в РПЛ, тянувшуюся с ноября

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прервал личную серию без голов в Российской Премьер-Лиге, поразив ворота «Пари Нижний Новгород» (0:3) в матче 20-го тура соревнования.

Серия без голов колумбийского футболиста в чемпионате России составила пять игр. До встречи с «Пари НН» последний раз Кордоба поражал ворота соперника в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:0), который состоялся 3 ноября.

Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард забил девять голов. На текущий момент Кордоба делит третью строчку в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.

В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 16 марта.

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