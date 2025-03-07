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Кордоба прервал пятиматчевую серию без голов в РПЛ, тянувшуюся с ноября

Кордоба прервал пятиматчевую серию без голов в РПЛ, тянувшуюся с ноября
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прервал личную серию без голов в Российской Премьер-Лиге, поразив ворота «Пари Нижний Новгород» (0:3) в матче 20-го тура соревнования.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

Серия без голов колумбийского футболиста в чемпионате России составила пять игр. До встречи с «Пари НН» последний раз Кордоба поражал ворота соперника в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:0), который состоялся 3 ноября.

Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард забил девять голов. На текущий момент Кордоба делит третью строчку в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.

В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 16 марта.

Джон Кордоба Подробнее
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