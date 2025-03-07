Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

УЕФА: РПЛ — шестая лига в Европе по общей выручке клубов

Общая выручка команд Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне составила € 981 млн. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основную часть прибыли клубы чемпионата России получили от коммерческой составляющей — € 579,5 млн, что составило 59%. Доходы от телевизионных трансляций составили (€ 120,7 млн — 12%, € 51,7 млн — в качестве доходов от матчей).

Таким образом, Российская Премьер-Лига стала шестой в Европе по суммарной выручке, при этом общий доход клубов российского чемпионата по сравнению с сезоном-2022/2023 снизился на 6,6%.

Больше команд РПЛ в совокупности заработали только клубы АПЛ (€ 7,147 млрд), Ла Лиги (€ 3,651 млрд), Бундеслиги (€ 3,619 млрд), Серии А (€ 2,882 млрд) и Лиги 1 (€ 2,372 млрд).

После 19 туров РПЛ тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».