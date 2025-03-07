«Локомотив» — «Ахмат»: Батраков открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч начался в 20:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу хозяев поля.

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева — 1:0. Таким образом, данный гол стал 11-м для Батракова в нынешнем сезоне.

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 16 очков.