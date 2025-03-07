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«Локомотив» — «Ахмат»: Батраков открыл счёт на 17-й минуте

«Локомотив» — «Ахмат»: Батраков открыл счёт на 17-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч начался в 20:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева — 1:0. Таким образом, данный гол стал 11-м для Батракова в нынешнем сезоне.

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 16 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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