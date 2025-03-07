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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: Лига Европы намного сложнее, чем Лига чемпионов

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: Лига Европы намного сложнее, чем Лига чемпионов
Рубен Аморим
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что играть в Лиге Европы сложнее, чем в Лиге чемпионов УЕФА.

«На мой взгляд, Лига Европы намного сложнее, чем Лига чемпионов. Не сами игры, а восстановление после них, чтобы потом играть в английской Премьер-лиге на выходных. Так что нам приходится с этим справляться», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 13 марта. Победитель противостояния сыграет в 1/4 финала с французским «Лионом» или румынским ФКСБ.

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