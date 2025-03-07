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«Бавария» может выручить до € 40 млн с продажи Комана, желающего перейти в саудовскую лигу

«Бавария» может выручить до € 40 млн с продажи Комана, желающего перейти в саудовскую лигу
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28-летний крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман планирует покинуть мюнхенский клуб грядущим летом, несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский футболист ставит в приоритет переезд в Саудовскую Аравию, где он интересен четырём лучшим клубам Про-Лиги. В «Баварии» ожидают, что смогут выручить с трансфера Комана сумму в € 30-40 млн, а также сэкономить на его заработной плате, составляющей € 17-18 млн в год.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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