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Экс-вратарь «Зенита» Малафеев оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» Малафеев оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
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Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» сейчас невероятно опасен. Семь побед кряду в РПЛ психологически мотивируют. Плюс усиление атаки даёт команде новый импульс, плюс нельзя не отметить работу тренера Станковича: он привил «Спартаку» характер и агрессию. «Спартак» вполне может вырваться в лидеры за счёт яркой игры в нападении — они больше всех забили на данный момент. Если москвичи сохранят такой темп и будут обыгрывать прямых конкурентов, их шансы на золото очень высоки», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

На данный момент на первой строчке находится «Краснодар», заработав 43 очка за 20 матчей. У «Зенита» и «Спартака» по 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе. В 20-м туре чемпионата России красно-белые встретится с казанским «Рубином». Игра состоится 9 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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