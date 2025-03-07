Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наверное, счёт не по игре». Мусаев — о разгромной победе «Краснодара» в матче с «Пари НН»

«Наверное, счёт не по игре». Мусаев — о разгромной победе «Краснодара» в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о минувшем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда разгромила «Пари НН» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

— Я бы не стал кого‑то выделять. Выиграла в первую очередь команда. У нас есть различные проблемы: травма, болезни… Но ребята полностью отдаются. Не всё сегодня было хорошо. Наверное, счёт не по игре. Выиграли, и это самое главное.

— На что рассчитывает «Краснодар»? За что команда будет бороться?
— Ничего не поменялось. Наша задача — выиграть каждый следующий матч, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 20 матчей Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая «Зенит» и «Спартака» на три очка, однако у этих команд есть игра в запасе. В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Пари Нижний Новгород» прокомментировали эпизод с отменённым голом Босельи «Краснодару»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android