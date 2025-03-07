«Наверное, счёт не по игре». Мусаев — о разгромной победе «Краснодара» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о минувшем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда разгромила «Пари НН» со счётом 3:0.

— Я бы не стал кого‑то выделять. Выиграла в первую очередь команда. У нас есть различные проблемы: травма, болезни… Но ребята полностью отдаются. Не всё сегодня было хорошо. Наверное, счёт не по игре. Выиграли, и это самое главное.

— На что рассчитывает «Краснодар»? За что команда будет бороться?

— Ничего не поменялось. Наша задача — выиграть каждый следующий матч, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 20 матчей Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая «Зенит» и «Спартака» на три очка, однако у этих команд есть игра в запасе. В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Самые титулованные футбольные клубы России: